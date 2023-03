Al Fabbri in scena i ‘Racconti disumani’ interpretati da Pasotti

Per la stagione di Teatro Moderno, questa sera alle 21 sarà messo in scena al Teatro Diego Fabbri di Forlì lo spettacolo ‘Racconti disumani’ tratto da Franz Kafka e interpretato da Giorgio Pasotti con la regia di Alessandro Gassmann e musiche di Pivio e Aldo De Scalzi.

Due sono i testi di Kafka proposti nello spettacolo: ‘Una relazione per un’Accademia’ e ‘La tana’ ed entrambi hanno come protagonisti gli animali. Il primo ‘Una relazione per un’Accademia’ è stato pubblicato nel 1917 e narra la storia di una scimmia che durante i cinque anni dalla sua cattura si è adeguata ad uscire dalla gabbia per raggiungere una forma di libertà. La scimmia parla in prima persona e traccia le abitudini degli uomini che risultano facilmente imitabili. La scimmia afferma di aver imparato come prima cosa la stretta di mano che vuol dire franchezza e rivela lo sviluppo di chi, nato scimmia, sia poi riuscito a stabilirsi nella comunità degli uomini ed è diventato sicuro di se stesso proprio come lo è la sua posizione nella varietà dei palcoscenici del mondo.

Il secondo testo ‘La tana’ , scritto nel 1923 a Berlino, racconta la storia di un animale, metà roditore e metà architetto, che tenta di costruirsi un’abitazione piena di cunicoli per proteggersi dai nemici. In questo percorso fra corridoi e tunnel emergono continuamente ansia e terrore.

Biglietti: 29 euro (platea file 1-17); 27 euro (platea file 18-25 e Galleria). Prevendita presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (corso Diaz 381) dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 18. Biglietti online: Vivaticket. Info e prenotazioni telefoniche: 0543.26355 e sito accademia perduta.it

r.r.