Al Fabbri Papaleo e Veronesi ’maledetti amici’

Arrivano al Teatro Diego Fabbri di Forlì domani sera alle 21 Rocco Papaleo (attore, regista, sceneggiatore e musicista) e Giovanni Veronesi (sceneggiatore, regista, conduttore radiofonico e attore) per un appuntamento Fuori Abbonamento della Stagione 2024/25.

Lo spettacolo ‘Due maledetti amici’, diretto dallo stesso Veronesi, avrà l’accompagnamento musicale dal vivo della ’Musica da Ripostiglio’, un gruppo maremmano pop-swing che ha lavorato spesso in questi anni accanto a nomi importanti del panorama culturale italiano, come Giorgio Tirabassi, Pierfrancesco Favino e Paolo Sassanelli, ed è composto da Luca Pirozzi (chitarra e voce), Luca Giacomelli (chitarra e voce), Raffaele Toninelli (contrabasso) ed Emanuele Pellegrinelli (batteria).

Lo show non si costruisce su una vera e propria trama, ma garantisce una serata all’insegna dell’autoironia e della comicità grazie ai due interpreti, tra improvvisazione, racconti e aneddoti, sulla scia del programma televisivo ‘Maledetti amici miei’, andato in onda nel 2019 proprio con la conduzione di Papaleo e Veronesi, ma soprattutto del precedente spettacolo portato in scena dai due nel 2016, ‘A ruota libera’, anch’esso una ‘chiacchierata in musica’.

Rocco Papaleo ha debuttato in teatro a Lauria, il suo paese natio in Basilicata, negli anni ’80, e da lì ha velocemente raggiunto la televisione, il cinema (tra gli altri ‘Un boss in salotto’ e ‘Ferie d’agosto’) e anche il Festival di Sanremo, che ha co-condotto insieme a Gianni Morandi nel 2014.

Giovanni Veronesi, toscano di nascita, è invece emerso come sceneggiatore per i film di Carlo Verdone e Leonardo Pieraccioni, per poi dirigere alcuni film di successo come ‘Manuale d’amore’, candidato sia ai David di Donatello sia ai Nastri d’Argento del 2006 come miglior film e miglior sceneggiatura, e il recente ‘Romeo è Giulietta’.

"Prosegue questa galoppata di amici che si ritrovano e non demordono, boomer che si vestono vintage e vogliono essere moderni – racconta Veronesi dello spettacolo –. Tutto verte sul non sapere cosa diremo, la cosa principale è ironizzare su noi stessi".

I biglietti variano da 28 (Platea file 18-25 e Galleria) a 30 euro (Platea file 1-17). Informazioni e prenotazioni presso la biglietteria diurna del Teatro dal martedì al sabato (ore 10-13, 16-18); 0543.26355; www.accademiaperduta.it; Vivaticket.it. Ai biglietti acquistati online o prenotati in prevendita sarà applicato un diritto di prevendita di un euro.

Sofia Vegezzi