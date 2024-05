Al Fabbri per un sogno. La sfida a passo di danza

Domani dalle 13 si svolgerà, presso il Teatro Diego Fabbri, la seconda edizione del concorso Internazionale ’S&B Premio Danza’, ideato e progettato da Carlotta Silvagni e Michela Bulgarelli. Sono previste esibizioni di Danza Classica, Moderna, Contemporanea, Street dance (Hip-Hop) e Fantasy, eseguite da oltre quattrocento danzatori e danzatrici di ogni età, provenienti praticamente da ogni parte d’Italia: sono pervenute adesioni da Veneto, Trentino, Liguria, Toscana, Lazio, Marche e Sicilia, oltre che dalle principali scuole di danza di Forlì e della nostra regione. L’elevato interesse di molte scuole ha infatti alimentato una generale corsa alla partecipazione, con la chiusura delle iscrizioni già dallo scorso 24 aprile, in anticipo sul termine prestabilito.

Racconta Carlotta Silvagni: "Anche quest’anno ci siamo concentrati sull’efficienza dell’organizzazione e sulla qualità tecnica ed obiettività dei componenti della giuria, tutti professionisti con curriculum di respiro internazionale". "L’impegno organizzativo ci ha assorbito moltissimo in questi ultimi mesi, ma a giudicare dal numero di adesioni possiamo ritenere che sia stato ampiamente ripagato" conclude Michela Bulgarelli.

Ai più talentuosi giovani danzatori che si esibiranno sul palco del Diego Fabbri, oltre a premi in denaro e riconoscimenti di valore, verranno assegnate diverse borse di studio per periodi prolungati di attività formativa presso alcune prestigiose scuole professionali in Germania, Francia, Svizzera e Cina. Per info e comunicazioni è possibile scrivere alla mail piueventi.aps@gmail.com o contattare i numeri di telefono 333 4528978 e 329 8023253.