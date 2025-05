Al Fabbri si celebra la carriera di Baglioni

È sfiorato il sold out per lo spettacolo di Claudio Baglioni che farà tappa al teatro Fabbri in una doppia data, domani e sabato, nell’ambito del suo tour ‘Piano di volo solo tris’, ultima tappa del progetto ‘Solo’, trilogia di recital solisti iniziata nel 2022.

Questo nuovo capitolo rappresenta il compimento di un viaggio musicale e personale unico nel suo genere, in cui l’artista sceglie la forma più intima e pura del live: solo sul palco, accompagnato esclusivamente da tre pianoforti – un pianoforte classico gran coda, uno elettrico e uno avveniristico – per raccontarsi e raccontare attraverso musica, parole e silenzi.

Quello che prenderà vita sul palco sarà un racconto in musica in cui ogni brano diventa una tappa di un percorso artistico e umano, una rotta poetica che attraversa epoche, atmosfere e stati d’animo: in scena, Baglioni è al tempo stesso interprete, compositore, narratore e sperimentatore.

La tournée che farà tappa a Forlì attraversando 48 città italiane, conta in totale 120 concerti, andando a costituire il tour più lungo della carriera del cantautore romano.

Con questi spettacoli, Baglioni rinnova il suo legame profondo con il pubblico e con i luoghi dell’arte, scegliendo come scenario i grandi teatri lirici italiani, custodi di bellezza, memoria e tradizione.

Nel "concerto ravvicinato del terzo tipo", come lo definisce l’artista stesso, ogni spettatore è un passeggero privilegiato in un viaggio musicale speciale: un momento di condivisione autentica, una celebrazione della musica e della parola, un incontro intimo con l’universo poetico di Baglioni.

I pochi biglietti rimasti sono acquistabili sulla piattaforma Vivaticket.