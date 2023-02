Al Faenza Film Festival il documentario su TeleModigliana

Inizia oggi l’avventura della prima edizione del Noam Faenza Film Festival (1-5 marzo) con una doppia anteprima. Alle 16 l’inaugurazione della mostra del fotografo faentino Francesco Lusa e, alle 18, al Cinema Europa la proiezione di ’Un’antenna sul tetto’, del forlivese Alessandro Quadretti in collaborazione con Strade Blu e Crinale Lab. Si tratta di un documentario sulla storia dell’emittente televisiva TeleModigliana, nata nel 1968 da un’idea di Pierantonio Sangiorgi (1944-2013, nella foto a destra). Interviste e filmati d’epoca ricostruiscono la storia della rete televisiva locale, pioniera nel campo delle piccole emittenti private. Al Noam sarà presentato un ’Making of’, in quanto il film è ancora in lavorazione. In realtà lo scorso anno al ‘Teatro dei Sozofili’ di Modigliana, fu presentata l’anteprima del docufilm sull’aventura che, nel 1978, coinvolse un intero paese, conquistato da un elettrotecnico geniale che fondò un’emittente con amici, parenti, artisti, semplici conoscenti e realizzò un’antenna alta 18 metri che piazzò sul tetto del locale convento dei cappuccini.

Due anni dopo il ritrovamento casuale di 100 videocassette originali nello scantinato del suo inventore, questa incredibile vicenda è diventata prima un film e poi un libro. Il film di Quadretti, per Andrea Bernabei di Big Ben "è un vero e proprio tesoro della memoria. La testimonianza di un periodo storico, di cambiamenti, e delle prime esplorazioni su un media allora nuovissimo". Mentre per l’autore del libro ‘Antenna’, Antonio Gramentieri di Big BenCrinale Lab "questo film equivale al restauro di un monumento. Recuperare la storia e la memoria, consolidarla e ristrutturarla prima di perderla per sempre".

Giancarlo Aulizio