"Al lavoro con i cani tra matrimoni e hotel"

Quando l’amore per i cani diventa una professione di successo. E’ la storia di Elisa Guidarelli e del marito Emanuele Clemente: una storia di passione e di fiuto imprenditoriale che ha una base in Val Bidente. Elisa Guidarelli, romana, 41 anni, ha uno sguardo rivolto al futuro che forse ha scoperto quando, a soli 6 anni il padre, un noto imprenditore immobiliare a Roma tornò a casa e comunicò alla moglie che aveva venduto l’azienda acquistando una barca a vela ‘Antares’ di 20 metri per veleggiare verso l’Oceano Indiano.

"Mio padre era un visionario e dai 6 ai 12 anni per me è stata un’avventura fondamentale insieme alla mia famiglia solcare le acque dell’Oceano. Ho imparato a non avere paura ed ho maturato un forte amore verso gli animali". Poi l’amore: "Con Emanuele, dipendente in un’azienda di Reggio Emilia, è stato un vero colpo di fulmine. Ci siamo sposati e abbiamo deciso nel 2022, visto che siamo sempre impegnati tra convegni, fiere, corsi, eventi, di prendere residenza a Spinello, un luogo dell’anima per la tranquillità, l’ambiente, i panorami e strategico perché siamo ad un quarto d’ora d’auto dalla E45. Inoltre abbiamo la nostra sede operativa a Santa Sofia nella sede della Cooperativa reduci combattenti e partigiani in piazza Garibaldi dove svolgiamo anche alcuni corsi".

Torniamo ad Elisa. A 18 anni inizia a lavorare come toelettatrice per cani, poi il grande salto che la porta a fondare nel 2010 la ‘Wedding Dog Sitter’, il primo servizio in Italia in cui fanno partecipare i cani degli sposi a tutte le fasi del matrimonio, trasformando la sua passione in professione. Un vero successo con oltre 900 matrimoni organizzati in tutt’Italia, molti dei quali richiesti da personaggi noti del cinema, della TV e dell’imprenditoria.

"Visto il successo – aggiunge – nel 2018 abbiamo fondato la prima azienda di formazione in Italia di marketing strategico e vendita riservato ai professionisti del mondo cinofilo e che si è allargato ad altri due settori. L’obiettivo è evitare a chi ama i cani più di ogni altra cosa e ci lavora, di commettere errori, di perdere tempo e soldi, brancolando nel buio in un mercato che è molto competitivo per far capire l’importanza di questo settore, educando e sensibilizzando l’Italia alle professioni cinofile, in modo che possa diventare più dog friendly e attenta al benessere dei cani. Siamo alla settima edizione dei corsi che hanno visto la partecipazione fino ad oggi di ben 1500 persone".

Ma di successo in successo arrivano anche molte responsablità, che fanno ricoprire a Elisa ruoli importanti come ambasciatrice da aziende come Generali Italia, Bama, DogFy Diet e Club del Sole, ha aggiunto una nuova freccia all’arco della sua azienda, il ‘Dog-in dog-out’ ovvero il segmento della pet-economy rivolto alla ospitalità nelle strutture ricettive degli amici a quattro zampe.

"L’obiettivo che stiamo sperimentando in particolare con uno storico albergo di Cortina, ma anche con altre realtà – concludono Elisa ed Emanuele – è quello di far passare le strutture per l’ospitalità dalla fase base di ‘animali ammessi’ a quella ben più e accogliente di ‘dog friendly. Ciò presuppone una preparazione specifica per il personale perciò, almeno in questa fase, è rivolta alle strutture più grandi che hanno personale disponibile a mettersi a servizio anche dei cani".