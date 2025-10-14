Al lavoro con l’Intelligenza Artificiale: "Robotica e automatizzazione per le aziende"

Nuova sede per la società ‘Argo AI’ in via Traiano Imperatore 18, a Pieveacquedotto a poca distanza dal casello A14. Si tratta di un’azienda impegnata nel settore della robotica, dell’automazione e dell’intelligenza artificiale applicata all’industria. "L’inaugurazione – spiega il titolare Marco Cortini, ingegnere informatico ed automatico – è un punto di partenza per affrontare le sfide del futuro, continuando a creare soluzioni innovative al servizio delle imprese. Fra i nostri clienti abbiamo Amadori, ma anche diverse aziende importanti del territorio a cui offriamo robotica collaborativa, visione artificiale, manutenzione predittiva per ridurre i fermi di produzione, con un approccio orientato a sviluppare sistemi avanzati per migliorare la qualità e la sicurezza nei processi produttivi". Ovvero tutti campi nei quali l’Intelligenza Artificiale (il cui acronimo, in inglese, è quell’AI che è stato inserito anche nel nome dell’azienda).

Argo AI è nata nel 2024, si avvale della collaborazione di Davide Cortini, fratello di Marco, e di Lorenzo Benini, "ma intendiamo coinvolgere in futuro 20 nuove persone, anche per offrire opportunità lavorative ai giovani che escono dalle facoltà dell’Università di Bologna presenti in Romagna". La società intende infatti consolidare ulteriormente la propria presenza sul mercato e rafforzare la collaborazione con clienti e partner, continuando a sviluppare progetti di automazione industriale ad alto contenuto tecnologico. "Abbiamo una clientela – prosegue Cortini – composta da aziende industriali di vari settori: dall’automotive all’alimentare, dal farmaceutico al chimico e metalmeccanico, con realtà anche eco-friendly, imprese di tutte le dimensioni, dalle realtà locali fino a quelle che operano a livello internazionale. Aderiamo a Confartigianato Cesena e alla Comunità digitale che rappresenta una risorsa preziosa e facilita un contatto diretto con il tessuto produttivo del territorio, stimolando sinergie che ci permettono di restare sempre aggiornati sulle esigenze concrete delle aziende".

Argo AI è nata dalla passione per l’ingegneria e l’innovazione di Marco Cortini, che ha sempre creduto nella potenza della tecnologia come strumento di miglioramento continuo, "e ci proponiamo – conclude – come partner strategico per i nostri clienti, accompagnandoli nel percorso di trasformazione digitale, automatizzazione e miglioramento della performance, anche grazie a controlli con telecamere e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale".

Gianni Bonali