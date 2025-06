Al mare a Pinarella con Auser

Ogni martedì e venerdì Auser organizza un pullman per Pinarella, dove si potrà trascorrere una giornata in spiaggia. Per quanto riguarda la vallata del Bidente, fino al 12 settembre un pullman condurrà i soci Auser che avranno aderito, a trascorrere una giornata al mare, al bagno Vanilla Beach di Pinarella (n.61). Il pullman parte al mattino a Santa Sofia (alle 7.45 in piazzale Marx e alle 7.50 al parco pubblico Cavalieri di Vittorio Veneto) e si ferma nelle altre località della vallata: Galeata (ore 7,55 al teatro), Civitella (8, giardini Non solo luce), Cusercoli (fermata corriere 8,10, davanti al Conad 8,12), Meldola (fermata corriere 8,20) e Forlimpopoli (fermata corriere via Emilia, 8,25). Per prenotarsi telefonare il pomeriggio precedente ai numeri 0543.981089 (Galeata), 0543.970098 (Santa Sofia), 337.1093927 (Civitella).

o.b.