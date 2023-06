Al mare con l’Auser, torna l’iniziativa: ecco tutte le tappe

Ritorna l’iniziativa ‘Al mare con l’Auser della valle del Bidente’ destinata ai soci. Ogni martedì e venerdì, dal 13 giugno al 12 settembre, con destinazione Pinarella di Cervia (Bagno n.61 Vanilla Beach). L’iniziativa si realizzerà con il raggiungimento minimo di 30 partecipanti. Per prenotazioni chiamare il giorno precedente dalle 16 alle 17 (0543.981089 – 970089). Partenza: S.Sofia Piazza Matteotti 7,45; Galeata Teatro7,50; Civitella Giardini 8 e Non solo Luce 8,05; Cusercoli fermata autobus 8,10 e fermata davanti al Conad 8,12; Meldola fermata autobus 08,20; Forlimpopoli fermata autobus via Emilia 8,25. Costi: 20 euro a persona per viaggio, lettino e ombrellone. Bambini fino a 7 anni 10 euro.

o.b.