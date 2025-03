Al Mercato è questione di cultura. E sboccia la ’Festa di primavera’

Il mercato come luogo vitale e aggregante, crocevia di interessi e di socialità: quello coperto di Forlì, peraltro ubicato in piazza Cavour, cioè in pieno centro storico, una volta era certamente anche questo. E per favorire un ritorno a questa vitalità, perché sia o torni ad essere un luogo pienamente inserito nel tessuto cittadino, l’associazione ‘Mercato delle Erbe’, che si è recentemente ricostituita, ha organizzato, nei weekend di marzo, una serie di eventi che hanno lo scopo di promuoverlo, oltre che di autofinanziare l’associazione stessa.

Così, a partire da domani, prende avvio la ’Festa di primavera al mercato’. Il primo appuntamento, in due mattinate, è stato organizzato in collaborazione con lo Ior, l’Istituto Oncologico Romagnolo e sarà ’La mimosa solidale’: nell’area di fronte ai cancelli, domani e sabato – che è la giornata internazionale per i diritti delle donne –, saranno proposti, ad offerta libera, mazzi di mimose. "Vogliamo promuovere il mercato, perché è poco conosciuto e, soprattutto, perché non c’è stato un ricambio generazionale – dice Ilenia – che gestisce il box 27 per la vendita di prodotti tipici del sud Italia –. I giovani non hanno la cultura ’del venire qui a fare la spesa’, come facevano i loro genitori e nonni. Inoltre, abbiamo il problema del parcheggio per il pubblico, con pochi stalli e a pagamento".

Insomma, le famiglie, oggi, troppo spesso preferiscono il supermercato per i loro acquisti, mentre i problemi logistici, come, appunto la carenza di posti auto dedicati ai clienti, certamente non aiutano. Sabato 15 sarà la volta di ’Pida e Parsot’ cioè piadine e prosciutto, proposti al pubblico, anche questi, ad offerta libera. Sabato 22 sarà dedicato a ’Le primule e le viole’, con fiori acquistati da un’azienda agricola. Ma il clou dell’iniziativa sarà l’appuntamento dell’ultimo sabato del mese intitolato ’L’orto dei bambini’: una mattinata, organizzata in collaborazione con l’azienda agricola di Carpinello ’L’orto di Enrico’, nel corso della quale saranno coinvolti alcuni bambini di una scuola elementare nella messa in vaso di piccole piante. "Per questo ultimo appuntamento abbiamo partecipato ad un bando e ottenuto un finanziamento dal Comitato di quartiere 1", spiega Valentina Visani, presidente dell’Associazione e titolare della pescheria ’Acquolina’. Gli eventi attualmente in calendario riguardano il mese di marzo, ma l’iniziativa proseguirà fino a luglio e, dopo una pausa ad agosto, l’intenzione degli organizzatori è arrivare fino a Natale.

Paola Mauti