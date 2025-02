Al ‘Moro’ nuova gestione. E ritocco al nome

Il noto ristorante di Predappio che fino al 31 dicembre 2024 si è chiamato ‘Del Moro’, gestito per ben 41 anni da Pia Zepri e dal marito Rino Amadori, dalla giornata di domani si chiamerà invece ‘Dal Moro’ e avrà una nuova gestione, guidata da Mascia Naldi e dalla figlia Alissia Conti. Cambierà solo una vocale? Nel nome sì, ma in cucina e a tavola ci potrebbero essere delle novità, che saranno scoperte domani sera, da vecchi e nuovi clienti, quando il locale aprirà la sua porta alle 19.

Anticipa la nuova contitolare Mascia Naldi: "La continuità starà nella tradizionale cucina romagnola, mentre la novità – specifica – può arrivare dalle serata a tema". La cucina romagnola di Mascia e Alissia nel ristorante Dal Moro prevede primi di pasta fatta in casa e secondi della tradizione, con l’aggiunta della fiorentina, e poi il carrello di formaggi e quello dei dolci fatti in casa.

E le serate a tema come saranno impostate? Risponde la chef e maitre de sale Mascia: "Una volta al mese organizzeremo ‘Cene di cantina’, ovvero animate dai vini di cantine particolari, fra cui quelle del territorio predappiese e romagnolo, dove il Sangiovese e l’Albana sono re e regina; ma pure cene di altre culture e cucine, fra cui quella del Marocco".

A questo proposito interviene la cuoca Sara Chahhadi, originaria del Marocco, ma da 22 anni ‘regina’ della cucina del ristorante Del Moro, che passa con pentole e tegami al Dal Moro: "Sarò contenta di cucinare alcune specialità marocchine a base di cuscus, pollo caramellato e ‘pasin’, cioè carne preparata in casseruole di terracotta, con cipolla e aromi che sorprenderanno i palati dei romagnoli".

Mascia Naldi, 47 anni, è nuova al lavoro di ristoratrice, in quanto finora era socia della Naldi Carpenteria di Trivella, la frazione alle porte di Predappio, e dà anche una mano al marito Massimiliano Conti in due aziende agricole del territorio. "Ma entro in cucina e in sala – racconta la nuova arzdòra – con molto entusiasmo e tante idee, nella speranza che poi mia figlia se la cavi da sola". Già, la figlia Alissia di 21 anni ha da poco concluso la scuola svizzera di management hotel, con sede a Marbella, la città spagnola famosa per le meravigliose spiagge, il turismo d’élite e l’atmosfera cosmopolita. "Quindi è pronta per passare dalla teoria alla pratica, con tanto di diploma all’estero". Conclude poi Naldi: "Finora abbiamo messo tanto impegno a rinnovare il locale. Ora siamo impegnate a rinnovare le ricette in cucina, che speriamo siano apprezzate da vecchi e nuovi clienti".

Gli auguri dell’amministrazione comunale di Predappio per la nuova gestione arrivano dall’assessora alle attività produttive Carla Ravaglia: "In un periodo caratterizzato dalla chiusura di molte attività economiche – sottolinea Ravaglia –, siamo tutti contenti che subentri una nuova gestione in una storica attività del centro storico di Predappio, con gli auguri di buon lavoro e tanto successo".