Al museo arriva un’area ’pit stop’ per i bambini

I bambini al museo possono divertirsi, in particolare se gli spazi sono pensati anche per loro: al San Domenico è stato da poco inaugurato il nuovo spazio ‘Baby pit stop Unicef’, un’area di sosta dedicata ai genitori e ai piccoli visitatori. A tagliare il nastro l’assessore ai servizi educativi Paola Casara, la presidente di Unicef Forlì-Cesena Chiara Morale e la presidente di Soroptimist Yvonne Grimaldi.

ll nuovo spazio è stato realizzato dai Musei proprio in collaborazione con il Soroptimist International Club di Forlì e si tratta di un’area individuata all’interno del percorso museale per offrire uno spazio tranquillo, dove fermarsi tra una sala e un’altra. Lo spazio si presenta come luogo attrezzato e riservato dove poter fare il cambio dei pannolini ed allattare i neonati, rendendo sempre più piacevole e confortevole la visita al museo anche per le famiglie con bambini. "Un museo – ha precisato il dirigente del servizio cultura Stefano Benetti – che anche con questa iniziativa prosegue nel suo cammino di acquisizione di standard di qualità europei".