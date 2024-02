Al Naima domani una serata di dance per i ‘sempreverdi’

Spazio domani sera al Naima, alle 22, ai migliori brani della dance internazionale. ‘La tua musica’ è il leit-motiv di una notte dedicata al pubblico adulto e ‘sempregiovane’, che ripercorrerà le hit degli anni 70/80/90 fino ai giorni nostri. Il tutto con rivisitazioni e nuove versioni a cura di due dj forlivesi che hanno suonato nei migliori club nazionali ed europei, facendo la storia della dance: Giorgio Paganini e Robertino Relight. La serata sarà presentata dal vocalist Franz Collini; collaborerà anche Stefano Scarpellini, ben noto per aver lanciato oltre dieci anni fa il filone delle serate Over 30, ancora in auge. L’evento sarà orchestrato dai migliori staff quali Disco Party Freak 80, Rosa la Rosa e Superdisco Eventi. Infine, Privé latin e reggaeton di Pueblo Latino. Appuntamento quindi in via Somalia (info e prenotazione tavoli 393.2661292).