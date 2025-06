Al Parco una camminata ’per il cuore’

Una camminata per il cuore. Domani l’Associazione Cardiologica Forlivese e la Fondazione Sacco organizzano alle 9 presso il Parco Urbano (ingresso via fiume Montone) l’evento ’Cammina Con Noi’, una passeggiata libera e aperta a tutta la cittadinanza senza obbligo di iscrizione, guidata dal Dr. Febo Tittarelli, istruttore dedicato all’educazione al movimento, chinesiologo e posturologo. L’iniziativa è anche l’occasione per salutarsi prima della pausa estiva, che si concluderà poi con il ritrovo fissato per il 20 settembre. Seguirà al termine della camminata, presso la sede dell’Associazione, un approfondimento tematico su ’Prevenzione cardiovascolare e nefrologia: un impegno comune’, tenuto dal nefrologo Giovanni Mosconi.