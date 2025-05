Al parco urbano ’Romagna in fiore’: ecco la Pfm

Alle 16, la ’collina dei conigli’ del parco urbano Franco Agosto – per la rassegna ‘Romagna in fiore’, organizzata dal Ravenna Festival – farà da sfondo alla tappa forlivese del ‘Doppia traccia tour’, in cui la PFM porterà in scena i suoi grandi classici e il tributo al sodalizio con Fabrizio De André, a 85 anni dalla nascita del cantautore. Accanto agli storici Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, sul palco Lucio Fabbri, Alessandro Scaglione, Marco Sfogli, Eugenio Mori e lo special guest Luca Zabbini. L’apertura è affidata ad Al Caravël, con un poema musicale in dialetto. L’ingresso è 5 euro (gratuito per chi ha subito danni dalle alluvioni).