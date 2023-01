Al Piccolo è il pubblico a ’salvare il teatro’

Al Teatro Il Piccolo di Forlì sarà in scena questa sera alle ore 21, la compagnia Stivalaccio Teatro con lo spettacolo ‘Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte’, scritto, interpretato e diretto da Marco Zoppello insieme a Carlo Boso.

Lo spettacolo fa parte della rassegna Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea.

Nel testo viene narrata la storia di due attori Giulio Pasquati, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, in arte Piombino. Entrambi sono vivi per miracolo dalla forca alla quale erano destinati grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico in sala.

I due famosi saltimbanchi cercano, infatti, di procrastinare l’esecuzione raccontando appunto le vicende dei mulini a vento e degli eserciti di pecore in modo da guadagnare minuti preziosi e salvarsi la pelle. Spesso però, i due non ricordano esattamente la storia e sono costretti a improvvisare storie d’amore, di fame, di sogni impossibili, ma anche di satira e di libertà di pensiero. Sarà poi il pubblico seduto in platea a giocare un ruolo fondamentale perché avrà il compito delicato di salvare i due attori dalla morte e non solo: salvando loro due, infatti, si salva nientemeno che il teatro stesso.

Gli attori sul palco raccontano la storia di Don Chisciotte, ma non solo, infatti saranno molte le citazioni, perché si prendono il permesso di ‘tirare per la giacchetta’ autori come Leopardi, Pulci, Ruzzante, Dante, De la Barca, Shakespeare e tanti altri’.

Il costo dei biglietti per partecipare allo spettacolo è di 10 euro (intero); 5 euro (under29). Prevendite: presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 381) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18 . Info e prenotazioni telefoniche al numero 0543 26355

