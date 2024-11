Al Piccolo ’Il condor’: il sogno del gregario

Camillo Grassi sarà protagonista al Teatro Piccolo questa sera alle 21 con lo spettacolo ’Il condor’, un testo sul ciclismo raccontato dal punto di vista del ‘gregario’. scritto da Gianni Clementi e diretto da Massimo Venturiello, le musiche dello spettacolo sono firmate da Stefano Delvecchio. Il gregario è quello addetto all’aiuto del capitano. Deve soccorrerlo nei momenti di crisi, tirargli la volata. In poche parole deve immolarsi per la gloria di un altro. Ma chi, in vita sua, non ha mai pensato di vincere almeno una volta? Chi non ha mai sognato di arrivare sul traguardo per primo? Non è raro che sconosciuti gregari per anni si trasformino improvvisamente in campioni. Quasi sempre sono aiuti chimici che gli consentono di superare il fatidico limite della mediocrità. E quando ‘il fine giustifica i mezzi’, spesso le ipotesi di gloria si trasformano in tragedia.

Oltre che nel ciclismo, questo avviene anche nella vita e, forse, mai come oggi, in una società come la nostra, competitiva e senza scrupoli, dove solo i vincenti, a qualsiasi costo, sembra abbiano diritto di cittadinanza. È un mondo che non prevede i deboli, anche se non ne può fare a meno. Resta il sogno del gregario: un desiderio talmente umano da non poter non sollecitare in chi lo ascolta, in uno sfogo ironicamente tragico, un istinto di solidarietà.

