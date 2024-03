Al Piccolo lo spettacolo in memoria di Sara Pedri

Debutterà questa sera alle 21, al teatro ‘Il Piccolo’, ‘Le foglie non si riposano mai’, spettacolo dedicato alla memoria di Sara Pedri, la ginecologa forlivese 31enne. Da tempo la famiglia si batte per cercare la verità e per dimostrare che all’origine della sua scomparsa vi sia stata una condotta disumana sul luogo di lavoro. La causa del gesto estremo – la giovane avrebbe perso la vita gettandosi nelle acque del lago Santa Giustina in Trentino – sarebbe da ricondurre infatti al clima tossico nel reparto dell’ospedale in cui lavorava.

Questa volta, però, i suoi cari hanno scelto di tenere viva la memoria della giovane e di lanciare un messaggio di speranza, sublimando l’esperienza del dolore e della perdita grazie all’arte. La regia e i testi sono di Gianni Guardigli e sul palco ci saranno Beatrice Balzani, Monica Briganti e Silvia Scarpellini che impersoneranno Sara, la sorella Emanuela e la loro mamma. Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con il Teatro delle lune, sarà accompagnato dalla musica di Monica Gatta, al flauto traverso e Martina Cavalieri al pianoforte, Paolo Ravaglia al duduk; le melodie sono di Stefano Gatta e di Johann Sebastian Bach. Ospite speciale della serata l’attore Gabrio Gentilini, che si calerà nei panni di un’entità eterea che metterà in contatto il mondo materiale con quello spirituale. L’opera vuole raccontare a chi resta, come si possa riempire il vuoto attraverso la condivisione ed elaborare quel lutto trasformandolo in aiuto verso il prossimo. Lo spettacolo, che ha il patrocinio del Comune di Forlì, ha anche l’intento di raccogliere fondi per dell’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse in tutta Italia, e di Nostos, ente di volontario che difende chi subisce forme di mobbing. Biglietti su www.vivaticket.it o presso la biglietteria del teatro (ore 20). Per informazioni: 339.6239655.