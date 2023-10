Al Piccolo stasera si alza il sipario. In scena la ‘Casa del Popolo’

Parte stasera, alle 21, la stagione del Teatro Il Piccolo di Forlì con lo spettacolo ‘Casa del Popolo’, realizzato dal Teatro dell’Argine in collaborazione col Teatro delle temperie. Il testo è scritto da Nicola Bonazzi e interpretato da Lorenzo Ansaloni, Micaela Casalboni e Giovanni Dispenza, con la regia di Andrea Paolucci. Lo spettacolo è in sintonia con la sala attigua della Casa del Lavoratore di Bussecchio e nasce dopo aver ascoltato tante persone che avevano preso parte a molti incontri e intrattenimenti in vari centri ricreativi.

Proprio come avveniva nelle case del popolo, in cui la gente si incontrava per giocare a carte o a ballare il liscio, a bere un quartino di vino o mangiare un piatto di tagliatelle. Erano luoghi in cui si trascorrevano molte ore soprattutto in inverno, luoghi che non esistono più sopraffatti da altri come gli ipermercati, ma ancora tali da esercitare attrazione e far capire i meccanismi e le contraddizioni di quei periodi e chiedersi dove quel mondo sia finito e in quale angolo delle nostre città è andato a nascondersi.

Biglietti: 15 euro (intero), 10 euro (ridotto). Prevendite diurne Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 381) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Prenotazioni telefoniche (0543 26355) negli stessi giorni dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Biglietti online su Vivaticket (info: 0543.26355 o 0543 64300 e www.accademiaperduta.it).

Rosanna Ricci