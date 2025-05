Al Premio Sportilia il 7 luglio i vertici del calcio e Agostini

I vertici del calcio italiano saranno protagonisti all’edizione numero 27 del Premio nazionale Sportilia ‘sport e non solo’ di Santa Sofia. Sul palco allestito nella cornice verde del Parco della Resistenza lunedì 7 luglio alle 21 saliranno Ezio Simonelli presidente della Lega Calcio di serie A, Antonio Zappi presidente dell’Associazione italiana Arbitri e Stefano Palazzi, magistrato, procuratore federale ai tempi di Calciopoli e dello scandalo delle scommesse, oltre al Forlì Fc nella persona del presidente Gianfranco Cappelli, per la grande impresa di aver riportato la squadra dopo 8 anni tra i professionisti in C. Inoltre ci saranno i tre migliori arbitri di serie A, che saranno proclamati al termine del campionato, e Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport e opinionista a Pressing.

"Tra i grandi campioni avremo l’onore di ospitare – commenta il patron del Premio Franco Aleotti – Giacomo Agostini, il pilota più titolato nella storia del motociclismo, dominatore negli anni ‘60 e ‘70 vincendo ben 15 campionati mondiali in diverse classi; a lui il riconoscimento alla carriera".

Tra i premiati anche Francesco Damiani, campione d’Europa e del mondo di pugilato nella categoria dei pesi massimi, Roberta Cappelletti, intramontabile cantante regina del liscio, e Viller Valbonesi, virtuoso pianista che sta tenendo concerti nei maggiori teatri del mondo.

"Manca ancora qualche tassello – conclude Aleotti –, per completare il cast. A condurre la serata sarà sempre il noto giornalista Marino Bartoletti con al suo fianco le siciliane Giorgia e Miriam Sangiorgi, rispettivamente madrina e valletta". Il segretario Marco Ravaioli conferma che le maggiori autorità regionali e provinciali hanno già confermato con largo anticipo la loro presenza.

o. b.