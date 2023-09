Al Sacrario dei Caduti un omaggio ai 200 anni della Cavalleria

Sarà allestita al Sacrario dei Caduti di Forlì, corso Diaz 95, la mostra storico-didattica ‘Avena & benzina - La cavalleria tra leggenda e modernità’ per i 200 anni della nascita della scuola di cavalleria.

L’inaugurazione è domani alle 15 e sarà visitabile fino al 1 ottobre (sabato e domenica 10-12,30 e 16-19. Per info e prenotazioni: 349.8499000).

Tante sono le storie, i miti e le leggende del passato riferite ad eventi storici che hanno per protagonista il cavallo. Quest’equino, inseparabile compagno dei popoli delle steppe dell’Asia, si è stabilito in Europa nel II millennio a.C. con le migrazioni dei popoli asiatici, che lo consideravano un animale sacro. Il cavallo è stato inoltre presente in gran parte degli eventi bellici fino alla seconda guerra mondiale. La mostra parlerà della nascita della Cavalleria fino ai giorni nostri, attraverso pannelli, apparati iconografici e ricostruzioni storiche. Domani alle 15,30 si terrà al Sacrario un convegno a cui interverrano Andrea Carlucci, che parlerà de ‘Gli albori della Cavalleria’, Ugo Barlozzetti il cui intervento verterà su ‘Il nuovo ruolo della Cavalleria nel XV e XVI secolo’ e Antonio G.G. Merendoni che parlerà di ‘Domini et milites, i professionisti della guerra medievale’. Dialogherà con i relatori Marco Nardini. Nella mostra sono esposti anche disegni, ricostruzioni di costumi, uniformi ed equipaggiamenti utilizzati dalla cavalleria nei secoli.

Rosanna Ricci