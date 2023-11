Al Saffi, a caccia di tesori con La Chimera

Un biglietto per il cinema omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina del Resto del Carlino alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20. In sala arriva La chimera. Il film diretto da Alice Rohrwacher, è ambientato negli anni ‘80 e racconta il fenomeno del traffico clandestino dei manufatti storici, alimentato dai ‘tombaroli’ che, andando a caccia di tesori, li sottraevano agli archeologi per lanciarli nel mercato. Il film, in particolare, racconta la storia di un archeologo britannico, Arthur (Josh O’Connor), che viene coinvolto nel mercato nero di reperti storici preziosi, rubati dalle tombe durante gli scavi.

Dopo essere tornato da una cittadina sul Mar Tirreno, Arthur si riunisce con la sua banda di tombaroli, alla quale offre la sua dote: la capacità di ‘sentire il vuoto’. Arthur, infatti, è in grado di percepire il vuoto della terra, là nelle profondità del suolo, dove vi sono nascoste le vestigia di un mondo passato, sfruttando il suo intuito per arrivare là dove gli scavi ufficiali non sono ancora mai giunti. In un certo senso, quel vuoto che percepisce sotto ai suoi piedi è del tutto simile a quello che l’uomo avverte anche nel suo animo, quando ricorda il suo amore perduto, Beniamina. Ed è così che la chimera, inseguita con tanta fatica e di ardua cattura, diventa un sogno agognato e difficile da raggiungere, come un guadagno facile o la ricerca dell’amore ideale. Le riprese del film si sono svolte tra Tarquinia, Blera e il sud della Toscana.

Resta ancora in cartellone l’ultimo lavoro del regista britannico Ken Loach, dal titolo The Old Oak. Il film è incentrato sulla vita e la storia di un villaggio del nord-est dell’Inghilterra. Dato che le miniere che sorgono in paese sono state chiuse, le persone, in particolare i giovani, stanno gradualmente abbandonando quella terra che sembra non essere più in grado di dare loro nulla, specialmente il lavoro.

È così che quella che un tempo era una fiorente comunità, si ritrova improvvisamente sola, piena di rabbia, risentimento e senza un briciolo di speranza per il futuro, dato che la loro fonte di sostentamento principale è venuta meno. Le case tornano disponibili e a un prezzo economico, offrendo un posto sicuro ai rifugiati siriani giunti in Gran Bretagna negli ultimi anni e il tessuto cittadino finisce per cambiare molto rispetto al passato, subendo un ripopolamento inusuale per gli abitanti del paese.

Ma come saranno accolti i siriani dalla gente del posto? E cosa ne sarà di The Old Oak, l’ultimo pub del villaggio che rischia di chiudere dopo l’abbandono delle miniere? Una curiosità: come location per l’Old Oak è stato utilizzato un pub in disuso, il Victoria, sito a Murton, nella contea di Durham.