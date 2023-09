Al ‘Saffi-Alberti’ con Mattarella. Arrivano ‘The Kolors’, cantanti e sportivi

Dopo le prime ufficialità che hanno individuato in Flavio Insinna e nella cantante Malika Ayane i due conduttori, lo show ‘Tutti a scuola’ si completa con nuovi importanti nomi. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1 domani, dagli spazi dell’istituto Saffi-Alberti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che arriva per inaugurare così l’anno scolastico 202324, sarà in prima fila.

Durante lo show interverrà anche il gruppo musicale ‘The Kolors’ che pochi mesi fa ha sfornato il tormentone estivo dell’estate: Italo disco, suonata in tutte le radio e in innumerevoli occasioni. Non solo: ci sarà spazio anche per il cantante Alfa, autore di ‘Sei bellissimissima’, voce emersa su TikTok, il social network dei giovanissimi, che certamente conosceranno i mille ragazzi presenti. E poi il giovane attore Nicolò Galasso, protagonista della serie tv ‘Mare fuori’. Durante lo spettacolo – che vedrà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella si parlerà di attualità, lavoro, salute, sport, scuole italiane all’estero, storie di riscatto sociale.

Un docente tutor spiegherà la funzione di questa nuova figura, introdotta quest’anno nelle scuole dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Interverrà la ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone che parlerà di sicurezza sul lavoro e dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto). Saliranno sul palco anche due protagonisti della cronaca: il 16enne Alessandro Dioni (originario della provincia di Arezzo) che, grazie a un corso di pronto soccorso frequentato a scuola, ha salvato la vita con un defibrillatore al 50enne Marcello Amadori. Si parlerà di sport, con il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli e il pallavolista Simone Giannelli, la ginnasta Sofia Raffaeli e gli atleti paralimpici Claudia Cretti e Maxcel Amo Manu. Giannelli era, in un certo senso, con Mattarella fino a ieri sera: uno in campo, l’altro sugli spalti, per la finale europea di volley.

Tra gli ospiti, selezionati tramite un avviso pubblico aperto a tutta Italia, saranno presenti studenti dal Piemonte, dalla Sicilia, dalla Puglia. Da Chieri (Torino) 25 violinisti eseguiranno ‘Carovana nel deserto’, accompagnati dal loro maestro Simone Zoja. I ragazzi del liceo coreutico Musco di Catania parteciperanno con un’esibizione dedicata a ‘Pandora, il mito’. Il liceo coreutico teatrale ‘Germana Erba’ di Torino interpreterà ‘High School Musical’, con 25 ballerini e due ragazze in carrozzina. L’istituto professionale Falcone di Brindisi presenterà una sfilata di moda con abiti realizzati a scuola. Un video racconterà la ricostruzione, con fondi del ministero, del laboratorio del Polo tecnico professionale di Lugo, danneggiato dall’alluvione.

L’arrivo del Presidente a Forlì è previsto per le 15.50: al Saffi Alberti lo accoglieranno il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il presidente della Provincia Enzo Lattuca e il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Dalle 16, per circa mezz’ora, Mattarella visiterà diversi laboratori (momento trasmesso in differita da Rai News 24). La diretta, lunga due ore, partirà intorno alle 16.30. L’intervento del Capo di Stato è fissato per le 18.15.