Al Saffi arriva ’Ferrari’ di Mann. Resta Woody

Il film diretto da Michael Mann, è ambientato nell'estate del 1957 e racconta il periodo di profonda crisi vissuto dall'ex pilota Enzo Ferrari (Adam Driver), dopo che la bancarotta ha fatto capitolare l'azienda fondata da lui e sua moglie Laura (Penélope Cruz) soltanto dieci anni prima. In questo clima così delicato Ferrari crede una cosa possa sanare le ultime dolorose sconfitte della vita: scommettere tutto ciò che ha in una gara automobilistica che percorre tutta l'Italia in 1000 miglia, passata poi alla storia, appunto, semplicemente come Mille Miglia. Nel cast del film sono presenti anche Shailene Woodley nei panni di Linda Lardi e Patrick Dempsey in quelli del pilota Piero Taruffi.

Qualche curiosità: il film è basato sul libro ’Enzo Ferrari - The Man and the Machine’ di Brock Yates. Inizialmente Christian Bale doveva interpretare Enzo Ferrari, ma ha abbandonato per problemi di salute, poiché riteneva di non avere abbastanza tempo per accumulare il peso necessario per il ruolo. In seguito, è stato sostituito da Hugh Jackman e, infine, è stato Adam Driver a ottenere il ruolo definitivo nel gennaio 2022.

Rimane ancora in programmazione Un Colpo di Fortuna - Coup de Chance, il film diretto da Woody Allen, è ambientato a Parigi e dintorni e racconta la storia di Fanny e Jean (Lou de Laâge e Melvil Poupaud), una coppia all’apparenza perfetta, ma, come spesso capita, tutto sommato insoddisfatta. I due vivono in un bellissimo appartamento, in uno dei migliori quartieri della città e, nonostante del tempo sia passato, sembrano innamorati come il primo giorno. Fanny è reduce da un matrimonio fallito che ora le fa apprezzare la tranquillità della vita domestica e sembra avere abbandonato le sue velleità bohemien a favore di una quotidianità agiata, anche se forse un po’ noiosa. Quando però Fanny incontra Alain (Niels Schneider), un suo ex compagno del liceo, rimane completamente affascinata da lui. I due iniziano a incontrarsi con molta frequenza, cosa che li porterà ad avvicinarsi sempre di più... Non immaginano che la loro frequentazione avrà pesanti conseguenze e finirà per sconvolgere le loro vite. Come succede in molti film di Allen, sarà il destino, infine, a decidere chi deve vivere e chi, invece, morirà. Un colpo di fortuna è il c50° film di Woody Allen, per la prima volta interamente girato in lingua francese e con attori francesi. E’ la seconda volta che il regista americano ambienta un film nella capitale francese, 12 anni dopo ’Midnight in Paris’.