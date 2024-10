Al Saffi arriva ’Il maestro che promise il mare’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi dalle 20.30. In sala arriva Il maestro che promise il mare. Il film diretto da Patricia Font, racconta due storie ambientate in epoche diverse. Nel 1934, Antoni Benaiges (Enric Auquer), insegnante catalano, si trasferisce in un piccolo villaggio vicino Burgos, una città castigliana nel nord della Spagna. Gli viene assegnata una classe elementare in una piccola scuola tradizionalista. Benaiges decide di rivoluzionare il metodo d’insegnamento applicandone uno da poco introdotto in Francia dal pedagogista Célestin Freinet. È un metodo moderno che mette al centro i bisogni dell’alunno. Il suo operato si interrompe bruscamente quando nel 1936, Antoni Benaiges viene assassinato durante la guerra civile spagnola. La seconda storia, che si intreccia con quella di Benaiges, è ambientata ai giorni nostri e vede protagonista Ariadna (Laia Costa), giovane donna che decide di esaudire il desiderio di suo nonno cercando i resti del bisnonno ucciso in guerra e sepolto in una fossa comune. Le riprese sono state girate in Spagna fra Barcellona, Mura e Briviesca. Alle riprese ha collaborato anche l’archeologo forense Francisco Echeverría, il quale aveva lavorato alla reale esumazione della fossa di La Pedraja, poi ricreata per alcune scene del film. Il film - prodotto da Filmax e distribuito in Italia a Officine Ubu - è stato presentato in premiere mondiale alla Semana Internacional de Cine de Valladolid 2023 e ha ricevuto diverse nomination ai premi Goya 2024, tra cui una candidatura alla migliore sceneggiatura non originale a Albert Val e una candidatura al miglior attore protagonista a Enric Auquer.

Rimane in cartellone Vermiglio, diretto da Maura Delpero. L’azione si svolge in un piccolo paese del Trentino chiamato, appunto, Vermiglio. Siamo nel 1944, Lucia, Ada e Livia sono tre sorelle adolescenti inseparabili, figlie di un eccentrico insegnante. Quando in paese arriva Pietro, un soldato siciliano, Lucia si innamora di lui e ben presto finisce per rimanere incinta. Gli eventi rendono la scelta è obbligata: i due, secondo gli usi del tempo, sono costretti a sposarsi. A questo punto gli equilibri della famiglia cambiano: Livia è la preferita e Ada si sente trascurata. Tutti sentono la mancanza di Lucia quando nel 1945, finita la guerra, parte con Pietro e suo figlio per la Sicilia. Ma lì, dall’altra parte d’Italia, ad attendere Lucia c’è una realtà è ben diversa da come l’aveva immaginata, infatti la giovane scopre nel peggiore dei modi che suo marito era già sposato. Il film è stato presentato in concorso a Venezia 2024, vincendo il Leone d’Argento Gran Premio della Giuria e il Green Drop Award. Non solo: Vermiglio potrebbe rappresentare l’Italia agli Oscar.