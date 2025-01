Al Saffi arriva il pluripremiato ‘Emilia Pérez’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi alle ore 20.30.

In sala arriva Emilia Pérez. Il film, un musical diretto da Jacques Audiard, è ambientato nel Messico odierno, dove vive ed esercita l’avvocato Rita (Zoe Saldaña). Un giorno la legale riceve un’offerta completamente inaspettata: aiutare un temuto boss locale, legato al cartello messicano, a ritirarsi dai suoi loschi affari e sparire per sempre. L’uomo vorrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico per la riassegnazione del sesso e diventare così la donna che ha sempre voluto essere. In questo modo non solo eluderà le autorità, ma potrà vivere finalmente la sua vita con il genere a cui è sempre sentito di appartenere. La sceneggiatura è tratta dall’omonimo libretto teatrale dello stesso regista, che a sua volta prende ispirazione dal romanzo Écoute (2018) di Boris Razon. Il film, il primo del regista in lingua spagnola, mescola diversi generi, tra cui il musical, il melodramma, il gangster movie e il queer movie. L’opera è stata presentata al Festival di Cannes 2024, dove ha ricevuto nove minuti di standing ovation e diversi riconoscimenti, tra cui il premio della giuria e quello di miglior attrice assegnato parimerito a Zoe Saldaña e alle colleghe Selena Gomez, Karla Sofía Gascón e Adriana Paz; poi, alla cerimonia dei Golden Globe, assegnati domenica scorsa, ha vinto ben quattro premi: miglior commedia, miglior film straniero, miglior attrice non protagonista (Zoe Saldaña) e miglior canzone (El Mal, brano composto da Clément Ducol e Camille, autori della colonna sonora, con lo stesso Audiard). ‘Emilia Pérez’ è anche selezionato per gli Oscar 2025 come miglior film straniero.

In cartellone resta poi Maria diretto da Pablo Larraín. Il film è incentrato sulla figura di una delle più grandi cantanti liriche di sempre, ‘La Divina’ Maria Callas, interpretata da Angelina Jolie, soffermandosi sui suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni ‘70. Dopo Jackie (2016) e Spencer (2021), il regista cileno Pablo Larrain si cimenta in un altro biopic al femminile, questa volta dedicato dunque a Maria Callas. La sceneggiatura del film è firmata da Steven Knight, autore di Spencer, La promessa dell’assassino (2007) e la serie Peaky Blinders (2013-2022). Le riprese hanno avuto luogo nel 2023 tra Budapest, Parigi, Milano (Teatro della Scala) e Atene. Per interpretare la Callas la Jolie ha studiato canto per ben sette mesi. I costumi da lei indossati sulla scena sono gli abiti originali indossati da Maria Callas e provengono dall’archivio storico del costumista Massimo Cantini Parrini. Ad affiancare Angelina Jolie sul set ci sono diversi attori italiani, tra cui Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino, rispettivamente l’autista, la cameriera e la sorella della Callas. Il film è di Apartment Pictures, Fabula Pictures, Fremantle Media Company e Komplizen Film ed è distribuito in Italia da 01Distribution. Maria è stato proiettato in concorso al Festival di Venezia 2024, il sesto film presentato da Pablo Larraín alla Biennale dopo Post mortem, Jackie, Ema, Spencer e El Conde.