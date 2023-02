Al Saffi arriva l’atteso ’The Whale’ con Fraser

In cartellone arriva l'atteso The Whale', pellicola che ha già fatto molto parlare di sé, ancora prima della sua uscita nelle sale, suscitando reazioni entusiastiche, ma anche qualche critica.

Il film, diretto da Darren Aronofsky, è l’adattamento cinematografico dell’omonima opera teatrale del 2012 scritta da Samuel D. Hunter, autore anche della sceneggiatura. Una scena dopo l’altra si sviluppa la storia di Charlie (Brendan Fraser), un professore d’inglese gravemente sovrappeso che, a causa delle sue limitazioni fisiche e psicologiche, vive come recluso nella sua stessa casa che al contempo lo protegge e lo imprigiona. L’uomo tiene corsi universitari di scrittura online, tenendo sempre la webcam spenta per non mostrarsi ai suoi studenti. Charlie, nel corso degli anni, ha perso ogni rapporto con il mondo esterno, compreso il legame con la figlia adolescente, Ellie (Sadie Sink), che non vede ormai da diversi anni. L’unica persona che Charlie frequenta è Liz (Hong Chau), l’infermiera che lo aiuta con le medicazioni e le cure. Dopo una diagnosi che attesta che a Charlie resta poco tempo da vivere, l’uomo decide di riallacciare i rapporti con la figlia, per cercare un’ultima possibilità di riscatto in una vita che sembra non gli offrirà un’altra chance. Nel frattempo nella sua esistenza entra anche un’altra figura: si tratta di Thomas (Ty Simpkins), un giovane membro della New Life Church che tenta di evangelizzarlo. La presenza di nuove persone – e soprattutto della figlia Ellie – nella vita di Charlie porterà l’uomo a scavare nei propri ricordi e nei traumi che lo hanno portato a essere la persona che è diventata.

Una curiosità: dopo l’anteprima alla Mostra del cinema di Venezia, sia il film che l’attore protagonista hanno ricevuto una standing ovation di sei minuti. Il film è candidato al premio Oscar 2023 in tre categorie: per il miglior attore a Brendan Fraser, per la miglior attrice non protagonista a Hong Chau e per il miglior trucco e acconciatura a Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley.

Rimane, invece, in programmazione Una relazione passeggera, diretto dal regista francese Emmanuel Mouret. Il film parla del modo in cui una madre single e un uomo sposato intrecciano una relazione e di come la storia evolve e cresce nel tempo, sfuggendo in qualche modo anche alla volontà delle parti in causa. I due, infatti, avviano la loro storia ben sapendo che il loro legame sarà puramente fisico e di breve durata, anche in considerazione delle loro vite decisamente complicate. Entrambi sanno che non potranno mai avere alcun futuro come coppia, eppure più trascorrono del tempo insieme e più si sentono in sintonia. È così che i due si ritroveranno sorpresi dal grado di complicità che sono riusciti a raggiungere in breve tempo. Ma come finirà la loro storia, iniziata per non durare?