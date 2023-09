Al Saffi ecco ’The Palace’, l’ultimo film di Polanski

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In programmazione arriva The Palace, diretto da Roman Polanski. Si tratta di un dramma ambientato il 31 dicembre 1999. Il Palace Hotel è un albergo di gran lusso situato all’interno di un castello degli inizi del Novecento immerso nelle montagne svizzere. La struttura ricorda un luogo fiabesco completamente ricoperto dalla neve. Per il Capodanno 2000, l’hotel si prepara ad accogliere ospiti ricchi ed eccentrici che si aspettano di trascorrere il veglione più straordinario della loro vita. Un passaggio al nuovo millennio indimenticabile. Ad assicurare queste altissime aspettative ci sono Hansueli (Oliver Masucci), dirigente dell’albergo, e il suo nutrito staff di camerieri, facchini, cuochi e receptionist. Tutto viene curato e preparato nel dettaglio e con minuzia, ogni richiesta e vizio degli illustri ospiti deve essere soddisfatto alla perfezione. Ma l’assurdità e l’imprevedibile degrado che raggiungeranno la festa e i suoi partecipanti, sono fattori del tutto imprevedibili… Nel cast troviamo Mickey Rourke, Fortunato Cerlino, Fanny Ardant e Luca Barbareschi, quest’ultimo anche in veste di produttore del film. Roman Polanski torna a lavorare con lo sceneggiatore Jerzy Skolimowski, 61 anni dopo la loro prima collaborazione in Il coltello nell’acqua (1962), che ha segnato il debutto di Polanski come regista. Il film è stato presentato Fuori concorso alla 80ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Rimane in programmazione Io Capitano, diretto da Matteo Garrone. Il film racconta la storia di due giovani Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), che partono da Dakar, in Senegal, per affrontare un lungo viaggio per raggiungere l’Europa dove li attende il miraggio di una vita migliore con, magari, la possibilità di realizzare i propri sogni e dare una mano alle famiglie rimaste in Africa. La loro, ben presto, si trasforma in un’odissea nel mondo contemporaneo, che li porta ad attraversare il deserto e le sue mille insidie, i ricatti dei potenti, il terrore nelle carceri, poi ancora i pericoli del mare aperto, ma soprattutto il rapporto con l’essere umano, pieno di ambiguità e ipocrisia. Le riprese del film, della durata di 13 settimane, sono state girate, oltre che in Senegal, anche in Marocco e in Italia. Il film è ispirato alle storie vere dei ragazzi che hanno compiuto il viaggio che viene raccontato in ‘Io capitano’, presentato in concorso alla 80° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia dove si è aggiudicato due premi: il Premio Leone d’argento per la regia a Matteo Garrone e il Premio Marcello Mastroianni per il miglior attore esordiente a Seydou Sarr.