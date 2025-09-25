Al Saffi gratis per 10 lettori ’La Voce di Hind Rajab’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In cartellone arriva La Voce di Hind Rajab. Il film, diretto dalla regista tunisina Kaouther Ben Hania, si basa su una storia vera e ha vinto il Leone d’argento a Venezia, dove ha ricevuto 24 minuti di standing ovation.

Nella Striscia di Gaza, devastata dall’invasione israeliana, il 29 gennaio 2024 una chiamata d’emergenza raggiunge i volontari della Mezzaluna Rossa. Dall’altra parte della linea, la voce tremante di una bambina palestinese. Si tratta di Hind Rajab, ha 6 anni ed è intrappolata in un’auto colpita dal fuoco in mezzo a una zona di combattimento. I soccorritori cercano disperatamente di mantenerla in linea, rassicurandola per guadagnare tempo. Mentre fuori si combatte, i soccorsi fanno di tutto per inviare un’ambulanza, cercando di localizzarla tra le strade devastate di Gaza City. Per oltre mezz’ora, la voce di Hind rimane l’unico legame i volontari. Poi, il silenzio. Quella chiamata è diventata simbolo di impotenza e di umanità straziata, testimonianza di quanto, anche nel cuore del conflitto, la vita di un solo bambino possa mobilitare il mondo. Il nome di Hind Rajab resta nella memoria collettiva come simbolo della fragilità innocente colpita dalla guerra e della tenacia di chi ha provato, fino all’ultimo, a salvarla. La regista ha dichiarato di essere stata mossa da l’urgenza morale di realizzare questo film, dopo aver ascoltato l’autentica registrazione audio di Hind Rajab. Il fatto reale avvenne il 29 gennaio 2024: Hind e alcuni membri della sua famiglia sono stati attaccati da un carro armato israeliano mentre cercavano di fuggire. Uno dei carri armati era a pochi metri di distanza e sparò sul veicolo della famiglia e successivamente sull’ambulanza di soccorso.

Nuovo arrivo in cartellone anche La Famiglia Leroy. Il film diretto da Florent Bernard, segue le vicende di una famiglia alle prese con un divorzio, guardato sia attraverso gli occhi dei genitori, sia di quello dei figli. È stata Sandrine (Charlotte Gainsbourg) a fare questa scelta e comunicarla al marito Christophe (José Garcia), certa che, dopo un lungo periodo di insoddisfazione tenuta faticosamente a bada, sia giunto il momento giusto per divorziare, dato che i figli sono abbastanza grandi da lasciare presto casa. Prima di separarsi per sempre, però, l’uomo porta sua moglie e i suoi figli adolescenti in un viaggio attraverso i ricordi della la loro storia familiare, un disperato e audace tentativo di salvare la famiglia. Quello che compiono è un viaggio attraverso i luoghi chiave della loro storia insieme, durante il quale affronteranno ferite mai rimarginate e riscopriranno legami che sembravano spezzati per sempre.