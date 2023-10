Al Saffi il film che ha conquistato Cannes

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina al cinema Saffi a partire dalle ore 20.

In sala a San Martino in Strada come in tutta Italia arriva oggi Anatomia di una caduta, ovvero nientemeno l’opera che ha vinto in maggio la Palma d’oro al 76° Festival di Cannes. La vicenda raccontata nel film diretto da Justine Triet (’Anatomie d’une Chute’ il titolo in lingua originale), si svolge in una zona remota delle Alpi francesi. Sandra (Sandra Hüller) è una scrittrice tedesca che vive in uno chalet di montagna con il marito Samuel (Samuel Theis) e il figlio undicenne Daniel (Milo Machado Graner), non vedente. Un giorno Samuel viene trovato morto, immerso nella neve davanti a casa sua. La sua morte viene giudicata misteriosa: gli inquirenti sospettano che possa non essersi trattato di suicidio e decidono di indagare.

La principale sospettata di omicidio è proprio sua moglie Sandra, che viene incriminata d’ufficio. Ad assisterla è l’avvocato Vincent Renzi (Swann Arlaud), suo amico di lunga data. A un anno di distanza dalla morte dell’uomo, la scrittrice e suo figlio Daniel sono convocati in tribunale per il processo. Quando la donna viene interrogata sulla sua relazione con il marito, viene a galla il ritratto di un rapporto difficile e tormentato. La donna mostra una personalità a tratti disturbata e il figlio, costretto ad assistere, vive un profondo conflitto interiore. Nel momento in cui anche Daniel viene interrogato, la storia si rivela ancora più intricata.

Resta, invece, in programmazione l’ultimo lavoro firmato dal grande Martin Scorsese: Killers of the Flower Moon. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di David Grann incentrato su quanto accaduto in Oklahoma, nella contea di Osage, agli inizi degli anni Venti del Novecento. Proprio in quel periodo, infatti, sono stati scoperti nella zona diversi giacimenti di petrolio, permettendo a diversi membri della tribù indiana di Osage di arricchirsi molto. Questo nuovo stato di benessere dei nativi americani cattura l’attenzione di moltissimi bianchi, che desiderosi di far soldi con il petrolio, iniziano a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage.

Parallelamente al loro arrivo in zona la vicenda assume risvolti tragici: si verificano infatti una serie di omicidi, aventi come vittime proprio alcuni elementi facoltosi della tribù. Essendo i deceduti tutti proprietari di territori in cui era stata rinvenuta la presenza del bramato ‘oro nero’, l’Fbi decide di aprire un’indagine sui decessi sospetti. Il ranger Tom White (Jesse Plemons) viene incaricato di indagare sul caso e scovare il killer autore di tutti questi omicidi.

Nelle indagini interviene anche Ernest Burkhart (Leonardo Di Caprio), giovane reduce della Grande Guerra, sposato con l’indiana Mollie (Lily Gladstone). Suo zio William Hale (Robert De Niro) gli aveva offerto un lavoro nelal riserva. Killers of the Floer Moon segna la sesta collaborazione tra Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, mentre è la decima collaborazione tra il regista e Robert De Niro?