Al Saffi la vita del grande Samuel Beckett

Il film diretto da James Marsh, ci mostra le tappe fondamentali della vita del grande scrittore Samuel Beckett (interpretato da Gabriel Byrne), dall'infanzia in Irlanda al periodo parigino in cui, durante la Seconda Guerra Mondiale, combatteva nella Resistenza, movimento armato clandestino in lotta contro l'occupazione tedesca. Bon vivant, Beckett ha lavorato duro prima della sua ascesa all'Olimpo della letteratura. Donnaiolo e marito infedele, era adulato per le sue qualità intellettuali ma sempre consapevole dei suoi limiti.

Nel 1969 vince il Premio Nobel ma vuole liberarsene, dominato dai rimorsi della sua vita e convinto che a meritare il premio siano le persone che sono state accanto a lui nel corso degli anni. Il titolo del film è tratto dalla famosa citazione di Samuel Becket ‘Dance first, think later.’, estratta dalla sua celebre opera teatrale Aspettando Godot del 1953.

Rimane ancora in programmazione Perfect Days, il film diretto da Wim Wenders. Sul grande schermo prende vita la storia semplice di Hirayama (Koji Yakusho), un uomo di pochissime parole che vive seguendo una tranquilla routine in cui ogni giorno è quasi uguale al precedente, pur con tante variazioni inevitabili, che rendono ogni momento unico e meritevole di un’attenzione speciale e consapevole da parte di chi lo sta vivendo. Hirayama lavora come addetto alle pulizie nei bagni pubblici di Tokyo e svolge la professione con una dedizione apparentemente eccessiva, attento a garantire il miglior servizio possibile a persone che si mostrano tutto sommato distratte. Vive in una piccola casa molto modesta, eppure ha trovato lo spazio per realizzare una serra in cui coltiva germogli raccolti da terra e dove si prende cura delle sue passioni: la lettura, la musica rock e gli alberi che fotografa ogni giorno fino a dare vita a un vasto archivio personale che immortala la vegetazione e i suoi effimeri giochi di ombre.

La sua esistenza procede lenta, ma quelle che agli occhi di un osservatore esterno possono sembrare giornate monotone e, a tratti, anche malinconiche sono in realtà piene di poesia e anche di una tranquilla serenità che l’uomo ha saputo conquistare nel tempo con fatica, seguendo un disegno preciso, e che ora non ha intenzione di lasciarsi sfuggire.

Tra le pieghe delle giornate si riesce a scorgere una vita che va oltre ciò che si racconta, ma non sembra poi così fondamentale: Wenders con Perfect days ha dato vita non senza lirismo a un poema del quotidiano fatto di poche cose e girato nel tempo record di appena diciassette giorni. Il film sarà in corsa ai prossimi Oscar.