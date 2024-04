Al Saffi le donne musiciste della Vicario

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In cartellone arriva Gloria!. Film diretto da Margherita Vicario, è ambientato a Venezia alla fine del Settecento. Siamo in un collegio femminile e Teresa (Galatea Bellugi) è una ragazza che ha un grande talento visionario. Insieme a un gruppo di musiciste, crea una musica che scavalca i secoli. Ribelle, leggera e moderna, la musica di questo straordinario gruppo è pop. Gloria! segna l’esordio alla regia dell’attrice e cantautrice Margherita Vicario, che ha firmato la sceneggiatura insieme ad Anita Rivaroli e che ha anche lavorato alla colonna sonora insieme a Davide Pavanello. La storia del film nasce dall’esigenza della neo regista di raccontare un tema ben preciso: la vita delle donne musiciste vissute tra il Cinquecento e il Settecento negli orfanotrofi in Italia (è risaputo per esempio che Antonio Vivaldi avesse molte collaboratrici di questo tipo). Le riprese del film hanno avuto luogo in diverse location tra il Friuli-Venezia Giulia e il Canton Ticino. Nel cast sono presenti Elio di Elio e le storie tese, e Veronica Lucchesi, cantate del duo La Rappresentante di Lista.

In programmazione arriva anche E la Festa continua!, diretto da Robert Guédiguian. Il film è ambientato nel novembre 2018, quando due edifici a Marsiglia, al numero 63 e 65 di rue d’Aubagne, crollano improvvisamente, portando alla morte otto persone, ferendone due e causando migliaia di evacuati. Ci troviamo in un quartiere popolare della città vecchia, dove vive Rosa (Ariane Ascaride, moglie del regista con la quale ha già collaborato anche in diverse altre pellicole) con la sua famiglia numerosa e unita, formata dal fratello, dal padre, dal figlio e dalla fidanzata di quest’ultimo. Rosa lavora come infermiera, ma dopo la caduta dei palazzi, decide di impegnare la sua grande energia in politica, in favore delle persone che vivono in condizioni modeste. Con l’avvicinarsi della sua pensione, però, le illusioni di Rosa vacillano. Sarà l’incontro con Henri (Jean-Pierre Darroussin) a ridarle slancio e a portarla a rendersi conto che non è mai tardi per realizzare i propri sogni, che siano essi politici o personali. La sceneggiatura, scritta dal regista insieme a Serge Valletti, prende spunto da un fatto realmente accaduto: il tragico e mortale crollo di due palazzi appunto a Marsigliese nel 2018, che portò la dottoressa Michèle Rubirola a concorrere alle elezioni municipali con lo scopo preciso di proteggere i diritti dei più deboli colpiti dal disastro. È proprio a lei che si ispira il personaggio di Rosa, la protagonista del film.