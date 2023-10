Al Saffi l’ultimo di Scorsese con Di Caprio

Un biglietto del cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20. In programmazione arriva l’ultimo film del regista Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, tratto dall’omonimo romanzo di David Grann incentrato su quanto accaduto in Oklahoma, nella contea di Osage agli inizi degli anni Venti del Novecento. In quel periodo sono stati scoperti nella zona una grande quantità di giacimenti di petrolio, permettendo a diversi membri della tribù indiana di Osage di arricchirsi molto. Questo nuovo stato di benessere dei nativi americani catturò l’attenzione di moltissimi bianchi, che, desiderosi di far soldi con il petrolio, iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage. Parallelamente al loro arrivo in zona si sono verificati una serie di omicidi, aventi come vittime proprio alcuni cittadini facoltosi della tribù. Essendo i morti tutti proprietari di territori in cui è stata rinvenuta la presenza del bramato ‘oro nero’, l’Fbi decide di aprire un’indagine sui decessi sospetti. Il ranger Tom White (Jesse Plemons) viene incaricato di indagare sul caso e scovare il killer autore di tutti questi omicidi. Nelle indagini interviene anche Ernest Burkhart (Leonardo Di Caprio), giovane reduce della Grande Guerra, sposato con l’indiana Mollie (Lily Gladstone).

E’ un nuovo arrivo in cartellone anche Mi fanno male i capelli. Il film diretto da Roberta Torre, racconta la storia di una donna di nome Monica (Alba Rohrwacher), che perde la memoria, finendo per dover ricostruire da zero non solo la sua vita, ma anche la sua stessa identità, smarrita insieme a tutti i ricordi del passato. La donna sembra riuscire a trovare un senso nella sua vita solamente identificandosi nei personaggi interpretati dall’attrice Monica Vitti (‘Mi fanno male i capelli’ è proprio una citazione di Monica Vitti nel film di Michelangelo Antonioni ‘Il deserto rosso’), fino a sovrapporre alla donna la sua intera personalità. Accanto a lei c’è Edoardo (Filippo Timi), l’uomo che l’ama così immensamente da sperare che questa sua immedesimazione la salvi: è per questo che decide di permettere che entri a far parte della loro quotidianità. La loro esistenza si alterna così a visioni de La notte, L’eclisse, Deserto rosso, Teresa la ladra, Amore mio aiutami, Polvere di stelle, mentre Monica viaggia tra ricordi e illusioni, conversando con uno schermo. Nel frattempo Edoardo è sempre lì, intento a cercare di trattenerla nel nostro mondo per non perderla per sempre in un’universo fittizio che, talvolta, sembra diventare più vero del vero nella magia che solo il cinema riesce a perpetrare.