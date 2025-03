Al Saffi tornano i film restaurati: domani si parte con ‘Fantozzi’

I film del passato di nuovo sul grande schermo. Prende il via la seconda parte degli eventi cinematografici curati dalla casa di produzione indipendente Lucky Red con pellicole restaurate dalla Cineteca di Bologna. Poi, a fine mese, una selezione di film di David Lynch, recentemente scomparso. Domani per i film restaurati si comincia con ‘Fantozzi’ (nella foto) di Luciano Salce in occasione dei 50 anni dall’uscita nelle sale che portò per la prima volta sul grande schermo quella che è diventata una delle più celebri maschere del cinema italiano, interpretata da Paolo Villaggio. A seguire il 7 aprile, sarà il turno di ‘Lumiere, le cinema’ di Thierry Fremaux, direttore del Festival di Cannes, che porta alla luce e raccoglie un centinaio di film dei fratelli Lumière, tutti perfettamente restaurati: un lavoro che mira soprattutto ad approfondire le tappe che hanno permesso la diffusione del cinema nel mondo.

Il 14 aprile ‘Una barca in giardino’ di Jean-Francois Laguionie, veterano autore del cinema d’animazione francese, che stavolta traspone in immagine un poetico racconto autobiografico. "Questo film – spiega il gestore del cinema Saffi, Francesco Romanelli, non rientra esattamente nella tematica della rassegna, ma lo abbiamo voluto noi per la sua particolare delicatezza, profondità e originalità".

Dal 28 aprile, spazio alle pellicole visionarie e oniriche di David Lynch. La prima sarà ‘Eraserhead’, lungometraggio d’esordio del regista americano, che dà vita a un incubo tanto allucinato quanto indimenticabile. Il 12 maggio, invece, ‘Cuore selvaggio’ con Nicolas Cage nei panni di un carcerato in libertà vigilata e Laura Dern in quelli di una giovane vittima dei suoi traumi che intrecciano inaspettatamente le loro esistenze. Il 26 maggio si chiude con ‘Elephant man’, il toccante racconto del rapporto della società conformista con un uomo dall’aspetto orribilmente deforme. In programma c’è anche un ultimo film di Lynch, ‘Velluto blu’, a settembre in data definire. Per maggiori informazioni: https://www.cinemasaffi.com/.