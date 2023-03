Al San Domenico come in un sogno "La moda? Non chiamatela frivola"

di Fabio Gavelli

"Chi visita questa mostra compie un viaggio attraverso i sogni, perché la moda è un’arte e ci fa capire dove stiamo andando". L’efficace riassunto, durante la presentazione di ieri riservata alla stampa, è di Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle Arti del disegno, fra le curatrici della mostra ’L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789-1968’, da oggi al 2 luglio al museo civico San Domenico.

La rassegna numero 18 promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, indaga un fenomeno che coinvolge tutti e che piacerà a fasce di pubblico molto vaste ed eterogenee. Abiti e accessori in esposizione, oltre 300 opere, sono soprattutto di donne, "di classe medio-alta", continua la Acidini. Mentre un’altra curatrice, Fabiana Giacomotti, sottolinea che "La moda è un sogno borghese, i cui criteri fissati nell’Ottocento sono validi anche oggi. L’abito più importante? È come nel film di Indiana Jones, in cui il Santo Graal era la coppa più umile in mezzo a tante altre sfarzose: si tratta infatti di un banyan, in sostanza una vestaglia, di pregevole manifattura". Il banyan si trova all’ingresso dal San Giacomo, dove il visitatore è indirizzato a percorrere una passerella, in mezzo a due schiere di abiti d’epoca, conservati in grandi teche.

"La nostra storia è proprio dentro quella passerella – dice Gianfranco Brunelli, direttore delle grandi mostre e vice presidente della Fondazione –. La rassegna è un lungo viaggio nel tempo in cui noi scopriamo noi stessi. C’è anche qualcosa di frivolo, nella moda? Sì, ma comprende anche una cosa così futile come la nostra vita". Nella collana delle mostre s’infila ora la diciottesima perla. "Siamo diventati maggiorenni – scherza a questo proposito Maurizio Gardini, presidente della Fondazione –. Qualcuno la definisce un ’Kolossal’: di certo ho provato a entrare a occhi chiusi e quando li ho riaperti ho provato un’emozione intensa". Notevoli apprezzamenti da parte di Mauro Felicori, assessore regionale alla cultura: "Mostre formidabili, quelle del San Domenico. Molti progetti di Forlì ci vedono collaborare come Regione, dall’ex Gil per l’Art Bonus alla Pinacoteca, che contiene opere importanti e come tutta Forlì è sottovalutata e poco conosciuta".

Quest’ultimo tema è anche ripreso dal sindaco Gian Luca Zattini: "Il vero capolavoro, a questo punto, è la mostra stessa, dopo tanti anni di straordinarie opere esposte. Il Comune e la Fondazione sono un binomio inscindibile e continuano a lavorare in grande sintonia. Mi dispiace solo che le nostre qualità non siano apprezzate in Europa...". Il riferimento è all’assenza di luoghi forlivesi nel recente documentario di una tv tedesca dedicato al turismo in Emilia-Romagna. "Ma è una pubblicità che ci faremo da soli – riprende –. Vogliamo portare tante scuole a vedere questa esposizione, per educare gli studenti al bello".