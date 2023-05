Al Teaching Hub i primi incontri

Da domani al 23 maggio a Forlì e Bologna si terrà il festival ’Chi ha paura del futuro? Mobilità, migrazioni e cambiamenti climatici’. Molte le attività proposte in questi sette giorni, dai dibattiti, ai film, fino alla musica, per trattare da diversi punti di vista le tematiche che segnano la nostra epoca. Domani si terranno al campus di Forlì i primi cinque incontri, per poi passare il testimone alle sedi universitarie di Bologna per i restanti giorni. Info programma: www.reimaginingmobilities.org