Al teatro Dragoni prevendita biglietti da sabato e online

La biglietteria del Teatro Dragoni di Meldola sarà aperta sabato dalle 10 alle 13 per la prevendita dei biglietti degli spettacoli della Stagione 202324 in partenza giovedì 30 novembre ‘Andavo ai 100 all’ora’ con Paolo Cevoli (nella foto). Da domenica si potranno acquistare i biglietti sul sito Vivaticket. Il prezzo dei biglietti per gli spettacoli di prosa varia dai 15 ai 26 euro; quelli della rassegna ’A Teatro in Famiglia costano 5 euro (gratis per i piccoli da 0 a 3 anni). Diritto di prevendita: 1 euro. Info: 0543490089 oppure 054326355 - teatrodragoni@accademiaperduta.it - www.accademiaperduta.it