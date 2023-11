Al teatro una giornata dedicata alle storie con il Centro Italiano Storytelling

Per domani il Centro Italiano Storytelling di Portico e la novelliera toscana Monia Vergioli propongono una giornata dedicata alla narrazione, presso il teatro ‘Iris Versari’ di Portico di Romagna. Spiega lo storyteller Flavio Milandri: "La mattinata parte dall’ascolto, dalla relazione con l’altro, dal gioco. Poi Monia Vergioli, tra letture ed esperienze sul campo, affronterà il tema del lavoro con le storie. Il pomeriggio prosegue sviluppando, con approccio pratico, il passaggio dalla storia scritta a quella narrata." L’incontro, dal titolo ‘La novella, dall’ascolto alla raccolta e disseminazione in forma scritta e orale’, si svolgerà dalle 10 alle 16.30, a cura di Stefania Ganzini, Ornella Mercuri, Flavio Milandri, Giovanna Conforto, soci del Centro Italiano Storytelling, e Monia Vergioli. Si tratta di un workshop per tutti, gratuito su prenotazione (info: info@centroitalianostorytelling.it), unico nel suo genere nell’ambito del progetto ‘Come a casa’, che ha già visto un primo evento ad agosto nel borgo di Bocconi dal titolo ‘C’era una casa molto carina…’. ‘La novella, dall’ascolto alla raccolta e disseminazione in forma scritta e orale’ è un evento del progetto culturale regionale a valenza europea ‘Come a Casa, contrastare le solitudini attraverso la qualità dello spazio, del tempo e delle relazioni’ sostenuto da vari enti fra cui: Fondazione Abitare, Auser Forlì, Arci Forlì, Centro Italiano Storytelling, La Compagine di San Tomè, con il contributo de Regione e Ministero, il patrocinio del Comune di Portico e San Benedetto.

Quinto Cappelli