Al Testori ‘I giganti della montagna’

Il Teatro Testori ospiterà alle 21 lo straordinario spettacolo ‘I giganti della montagna’ di Luigi Pirandello, messo in scena dal Laboratorio di Arti Sceniche ‘The Theatre’ (giunto alla 24ª edizione) con adattamento e regia di Antonio Sotgia. ‘I Giganti della Montagna’ è una delle opere più enigmatiche e coinvolgenti di Pirandello. Un gruppo di disadattati si rifugia nella villa La Scalogna e qui incontra una compagnia che sta per mettere in scena uno spettacolo e, a questo punto, deve affrontare misteri e sfide soprannaturali. L’opera è rimasta incompiuta, ma ruota attorno al principio del teatro nel teatro dove il teatro diventa ‘un portale per esplorare i confini della mente umana’. Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 (under 25, over 65, universitari, soci Teatro delle Forchette, FoEmozioni). Info: 0543.1713530; 339.7097952; 347.9458012 e info@teatrodelleforchette.it.