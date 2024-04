Al Testori i temi dell’umanità con ‘Sbum! Yes we cake’

Stasera al Testori (20.30) va in scena ‘Sbum! Yes we cake’ con Marta e Diego Dalla Via, regia Marta Dalla Via, disegno luci e scene Roberto Di Fresco, costumi Elisabetta Granara, produzione La Piccionaia. È uno spettacolo fanta-demografico dove reale e immaginazione si uniscono. Vincitore del premio Eolo, fa riflettere su temi come l’ineguale distribuzione delle risorse, il fragile equilibrio tra uomo e natura e la complessa sostenibilità dei sistemi di welfare.

L’esempio è la torta di cui ciascuno deve avere la sua fetta. Però, se siamo tanti, la torta non basta. Allora occorrerà una torta più grande. E se è già grande come la terra? Bisognerà fare fette sottili e ci vorrebbe qualcuno che sapesse tagliarla. Il presidente di uno Stato immaginario si pone la domanda su come distribuire a tutti la torta per il Centenario dello Stato. ‘Sbum’ offre alla comunità la possibilità di pensare a se stessa come solidale e planetaria.

Biglietti: intero 16 euro; ridotto (under 14/over 65; cral; convenzioni) 12 euro; ridottissimo (studenti universitari e scuole superiori) 10 euro; gruppi (min. 10 persone) 8 euro. Prenotazioni 0543.722456 e progetti.teatro testori@elsinor.net. Prevendita su Vivaticket.

r. r.