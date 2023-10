Al Testori ’La visita della vecchia signora’

Il Teatro Testori di Forlì ospita oggi, alle 21, lo spettacolo ‘La visita della vecchia signora’ di Friedrich Dürrenmatt , messo in scena dal Teatro delle Forchette – The Theatre Laboratorio di Arti Sceniche, con la regia di Massimiliano Bolcioni. Viene narrata la storia di Claire Zachanassian, un tempo cittadina di Güllen e ora multimiliardaria, tornata a visitare il paese natio. Claire ha con sé il marito e un seguito grottesco di persone. Claire spiega ai concittadini la ragione della visita al paese: quand’era giovane rimase incinta in seguito ad un rapporto avuto col fidanzato Alfredo III, che però dichiarò di non essere lui il padre e fece dire a due ubriaconi di essere stati loro ad avere avuto rapporti con Claire. La ragazza venne cacciata dal villaggio e considerata una prostituta. Una volta diventata miliardaria, in seguito a fortunati matrimoni, Claire, ritornata nel paese, offre una cifra favolosa perché qualcuno uccida Alfredo III. I cittadini , dopo aver inizialmente rifiutato la proposta, cambiano atteggiamento e Alfredo III risulta indebitato. Alla fine Alfredo III viene ucciso dalla collettività e giustizia è fatta. Claire consegna l’assegno ai cittadini, ma, in mezzo alla loro gioia per il denaro, Claire è quella ad essere la meno felice della vendetta, pur avendola attesa tanto a lungo. Biglietteria: intero 12 euro – ridotto 10 euro (soci Fo_Emozioni, Universitari). Infoline: 0543.1713530 – 339.7097952 – 347.9458012; [email protected].

r.r.