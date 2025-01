Al Verdi il capolavoro restaurato di Kurosawa ’I sette samurai’

Torna al cinema Verdi di Forlimpopoli il ciclo ‘Grandi classici restaurati in prima visione’ con il capolavoro di Akira Kurosawa ‘I 7 samurai’. La proiezione inizia alle 21 questa sera. Nei tempi in cui le campagne giapponesi erano infestate dal brigantaggio, una banda di briganti a cavallo invade un giorno un villaggio, sottraendo ai contadini i viveri e quanto possiedono, trascinando via alcune donne.

Prima d’allontanarsi, i briganti promettono di ritornare al tempo del raccolto. Per premunirsi contro tale eventualità, il capo del villaggio decide di ricorrere all’aiuto dei samurai e incarica un giovane contadino di andare a cercarli. Non è facile ottenere l’aiuto degli orgogliosi guerrieri, avidi di gloria e di lauti compensi, ma il giovane riesce a raccogliere sette vecchi soldati. Condotti al villaggio, i samurai si mettono all’opera: predispongono la difesa, rizzando palizzate e addestrando alla lotta gli uomini del villaggio.

Quando i quaranta banditi vengono all’attacco, incontrano una strenua difesa e vengono alla fine tutti uccisi, uno dopo l’altro. Ma la vittoria è costata cara ai difensori: quattro samurai ed alcuni contadini sono morti.

Ingresso a pagamento.