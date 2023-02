Al Verdi torna ’Sciuscià’, capolavoro di De Sica

Per la rassegna ‘Grandi classici restaurati in prima visione’ questa sera alle 21 al cinema Verdi di Forlimpopoli (piazza Fratti 7) verrà proiettato ‘Sciuscià’ di Vittorio De Sica (1946). Pasquale e Giuseppe sono due bambini rimasti orfani. Nella Napoli del dopoguerra, gli amici cercano di sbarcare il lunario facendo i lustrascarpe, ma la loro esistenza è difficile e i due si ritrovano spesso coinvolti in affari illegali. Al termine di una rapina, Pasquale e Giuseppe vengono arrestati e condotti al riformatorio in attesa di giudizio.

Biglietto intero 6 euro, ridotto 4. Info: 0543.815293.