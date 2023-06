Al via ’Di giovedì’ tra mercatini e liscio

Prende il via questa sera a Castrocaro Terme ‘Di giovedì - arte, antichità, aperitivi’, in programma ogni settimana fino al 24 agosto a cura di Castrumcari in collaborazione con il Comune. Dalle 19 alle 24 piazza Mazzini ospiterà il mercatino dell’artigianato e del brocantage con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, e prodotti tipici del territorio.

In piazza del Buonincontro dalle 19 alle 22 saranno i giovanissimi tra i 6 e i 14 anni a dar vita a una mostra scambio di oggetti quali libri, giocattoli, pupazzi, colori, figurine e altro (necessaria la prenotazione 0543.769631 – 3505193970). Nell’area dedicata ai bimbi sono previsti un laboratorio e letture in lingua rumena e italiana a cura dell’associazione culturale rumena. In piazza Machiavelli spettacolo a ingresso libero ‘Il liscio romagnolo con Rossella Moretti’. Nell’occasione negozi aperti e iniziative speciali nei bar e nei ristoranti.