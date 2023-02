Al via domani le assemblee nei circoli dem

Scattano domani nei circoli di Rocca San Casciano e Portico-San Benedetto le riunioni del Pd in vista delle primarie del 26 febbraio. "Il passaggio tra gli iscritti e i partecipanti al processo costituente è sempre un grande momento di partecipazione e confronto, ancora di più in occasione del rinnovamento al quale andiamo incontro con questo congresso – dice Daniele Valbonesi, segretario territoriale del Pd forlivese –. I nostri segretari e segretarie di circolo si stanno dando molto da fare per raggiungere tutti e per garantire una partecipazione più ampia possibile. In tanti hanno manifestato la propria volontà a partecipare a questa nuova fase costituente, che vede candidati alla segreteria nazionale Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein".

Le riunioni degli iscritti e dei partecipanti al processo costituente vedranno la presentazione delle mozioni dei candidati alla carica di segretario nazionale del partito e poi il voto, al quale possono partecipare gli iscritti per l’anno 2022 entro la data del 31 gennaio 2023 e coloro che, già iscritti per l’anno 2021, vorranno rinnovare per l’anno 2022 la loro iscrizione entro la data della riunione del proprio circolo. Possono votare anche coloro i cui nominativi saranno presenti negli elenchi dei partecipanti al processo costituente, previa sottoscrizione di un impegno formale all’iscrizione al nuovo Partito democratico all’avvio della campagna di tesseramento per l’anno 2023.

Si parte dunque domani dai circoli di Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto, che si riuniscono insieme alle 10 (in via Cairoli 1, a Rocca). Domenica appuntamento invece per il circolo Pd Romiti, alle 10 nella sala tombola al primo piano del circolo Arci Asioli (corso Garibaldi 280). Sempre domenica riunione anche nel circolo Cava-Villanova, alle 10, al primo piano del circolo Arci (viale Bologna 250). Lunedì è la volta dei circoli Pd Bussecchio-Carpena-Magliano e Ronco, alle 20,30 presso la Casa del lavoratore (via Cerchia 98). A Bertinoro l’appuntamento è invece per martedì 7 alle 20,45, nel circolo Pd a Panighina (via Consolare 2563).