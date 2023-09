Al via giovedì in biblioteca un ciclo di incontri per parlare della riflessologia plantare

La biblioteca comunale ‘Plebino Battanini’ di Castrocaro ospita giovedì il primo di tre appuntamenti gratuiti dedicati alla riflessologia plantare. La dottoressa Claudia Cassano terrà incontri introduttivi e teorico - pratici su una disciplina impiegata per favorire uno stato di benessere psico-fisico generale attraverso la stimolazione delle funzioni vitali: respirazione, circolazione, difese immunitarie, sistema nervoso, ecc. Il primo appuntamento sarà dedicato alla risoluzione dei disturbi quotidiani dei bambini: in particolare coliche, reflusso, stitichezza, dentizione dolorosa, sonno agitato, raffreddore. Il secondo, in programma giovedì 5 ottobre, verterà sulla riflessologia nella terza età mentre martedì 10 si parlerà di adulti. L’inizio è sempre alle ore 16. I posti sono limitati, l’iscrizione obbligatoria Per prenotarsi: 334 1566848 [email protected]