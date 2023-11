Al via i lavori alla Biserno-Berleta

Sono iniziati lunedì i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Biserno - Berleta. L’arteria congiunge la vallata del Bidente di Corniolo con quella del Bidente di Ridracoli ed è importante perché rappresenta un utile collegamento per raggiungere la Diga di Ridracoli. "I lavori, finanziati attraverso il Fondo regionale per la montagna con 49mila euro – commenta il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi –, consentiranno di ripristinare in alcuni punti la corretta regimazione delle acque e di riprofilare e pavimentare parte della carreggiata". "La messa in sicurezza di questa via di comunicazione che, oltre a collegare la vallata di Corniolo e quella di Biserno e Ridracoli – aggiunge Valbonesi – assume una rilevanza fondamentale anche dal punto di vista turistico: rappresenta infatti un percorso alternativo alla strada provinciale 112 per raggiungere la diga di Ridracoli, nel cuore del Parco nazionale. La fragilità dell’Appennino ha bisogno di attenzione e prevenzione: con interventi come questo la Regione dimostra di avere a cuore aree che hanno una funzione straordinaria dal punto di vista ambientale per l’intero territorio regionale".

"Questa strada potrebbe rivelarsi utile – conclude Valbonesi – anche nel caso in cui dovessero esserci interruzioni sulla Sp4 del Bidente, eventualmente anche per raggiungere la diga di Ridracoli. Si tratta di un intervento atteso visto lo stato di degrado del fondo stradale e più volte richiesto dai residenti e dagli operatori turistici".

L’intervento è stato affidato alla ditta M.M.P. di Mirco e Moreno Porcellini Snc con la progettazione e direzione lavori dello Studio Associato Locatelli. Alcuni residenti di Biserno però segnalano difficoltà nelle comunicazioni con le linee telefoniche fisse e nei collegamenti internet, ma Valbonesi rassicura che "si tratta di un problema annoso, ma che a breve sarà risolto con l’arrivo della fibra". Infatti stanno procedendo i lavori di messa in opera della fibra ottica da parte di Open Fiber S.p.A. l’operatore all’ingrosso nel mercato italiano di infrastrutture di rete, posseduto dal socio unico Open Fiber Holdings S.p.A., a sua volta partecipato al 60% Cassa Depositi e Prestiti Equity S.p.A. ed al 40% da Fibre Networks Holdings S.a.r.l. Entro l’anno o subito dopo saranno collaudati gli interventi e, a quel punto, inizierà la fase di distribuzione.

Oscar Bandini