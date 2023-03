Al via i lavori per la nuova chiesa dei religiosi di Vecchiazzano

Oggi alle 17.30, presso la comunità dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, in via Borghina 4 a Vecchiazzano, si poserà la prima pietra della nuova chiesa che sarà dedicata a ‘Nostra Signora del Rosario di Fatima’. Saranno presenti il vescovo Livio Corazza, i religiosi della comunità dei Servi del Cuore Immacolato di Maria (di cui è superiore padre Daniele Marzotto), il sindaco Gian Luca Zattini e il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Maurizio Gardini. Il programma prevede la benedizione del cantiere e della pergamena, redatta in tre copie, di cui una verrà inserita assieme alla prima pietra, una conservata nell’archivio della diocesi e un’altra in quello della comunità. Seguiranno alle 18.30 la messa presieduta dal vescovo, e alle 19.30 un momento conviviale. Dalle 15.30 sono previste attività per bambini e ragazzi.

"Sono già tre anni che pensiamo a questo progetto – afferma padre Daniele – per andare incontro a una necessità. Sono tanti, infatti, i fedeli che tutti i giorni vengono qui a pregare con noi. Abbiamo una piccola cappella che può contenere fino a 40 persone, e un tendone che ne contiene 100 e che è molto caldo d’estate e freddo d’inverno. Nei giorni festivi però i partecipanti alla messa arrivano anche a 150, per questo ci siamo decisi a iniziare questa nuova costruzione che porteremo avanti piano piano, in base alla disponibilità finanziaria. Per ora, infatti, tutta la spesa è coperta dalle offerte dei fedeli". Tra i benefattori alcuni imprenditori. La nuova chiesa, progettata dall’architetto Lorenzo Raggi, verrà realizzata dall’impresa edile Stylcasa e comporterà "anche l’abbattimento di due case esistenti perché la cubatura degli edifici non aumenti".

I Servi del Cuore Immacolato di Maria sono arrivati in via Borghina il 10 giugno 2007, quando è stata aperta la prima comunità. L’Opera è stata inaugurata il 1° maggio 2014: vengono organizzati incontri di preghiera, catechesi, ritiri, l’oratorio per i ragazzi ogni domenica pomeriggio, la processione in onore della Madonna di Fatima il 13 di ogni mese, da maggio a ottobre. I religiosi collaborano con i sacerdoti della diocesi per confessioni e celebrazioni.

Alessandro Rondoni