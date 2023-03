Al via i lavori sui marciapiedi

Dopo il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione di via Bidente, nel tratto compreso tra viale Roma e via della Grotta, a breve partiranno i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi del medesimo tratto del quartiere Ronco.

"L’intervento in questione ha un costo complessivo di circa 110.000 euro – spiegano gli assessori Giuseppe Petetta (mobilità) e Vittorio Cicognani (lavori pubblici) – e poteva essere avviato solo in seguito alla conclusione dei lavori di sostituzione dei vecchi punti luce a led in via Bidente con apparecchi di ultima generazione, ancora più performanti". Lungo la strada, caratterizzata da importanti flussi di traffico da e per Meldola, "l’illuminazione era fortemente penalizzata dall’ombreggiatura delle alberature – spiegano i due assessori –: per questo motivo, i vecchi punti luce sono stati demoliti e sostituiti con nuovi corpi illuminanti posizionati al di sotto delle fronde, a vantaggio della sicurezza". Solo a questo punto, aggiunge Petetta, "è possibile intervenire anche sui marciapiedi, andando ad eliminare situazioni di pericolo e ripristinando la pavimentazione originaria".