Al via i rimborsi per gli sfollati del sisma. Soldi anche ai Comuni per i lavori urgenti

A quattro mesi esatti dal terremoto dello scorso 18 settembre, ieri è arrivato il via libera a 6 milioni di euro di fondi statali per affrontare i primi danni nei comuni di Tredozio (il più colpito), Modigliana, Rocca San Casciano, Castrocaro, Predappio e Brisighella (Portico ha registrato danni al cimitero di Bocconi, e dovrebbe essere inserita più avanti). Nella cifra sono compresi i contributi per i cittadini e le famiglie che hanno lasciato le case danneggiate (si chiamano Cas, Contributi per l’autonoma sistemazione).

Dopo la notizia di mercoledì sui fondi stanziati per l’alluvione (1,2 miliardi dall’Europa), è tempo che qualcosa si muova anche sul fronte dell’altra emergenza che ha colpito il Forlivese nel 2023, ovvero il terremoto di magnitudo 4.9. A tal proposito, ieri a Tredozio la vicepresidente della Regione Irene Priolo ha fatto il punto insieme all’assessore al bilancio Paolo Calvano, alla sindaca Simona Vietina e al presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca, al numero uno dell’Unione dei Comuni Francesco Tassinari, e ai sindaci o amministratori dei sei comuni romagnoli colpiti. Presenti anche alcuni tecnici regionali, fra cui il direttore dell’Agenzia per la Ricostruzione, Enrico Cocchi.

"Lo scorso novembre – hanno ricordato gli assessori regionali Priolo e Calvano – il Consiglio dei ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza nazionale e stanziato le risorse, che finanziano il primo stralcio di un Piano di interventi urgenti, approvato poi dal Dipartimento nazionale. Il commissario dell’emergenza, il presidente Stefano Bonaccini, ha ora firmato il decreto che avvia l’utilizzo dei fondi". Lo scopo dell’appuntamento di ieri era questo: "Siamo qui per accompagnare il percorso amministrativo dei comuni colpiti prima dall’alluvione e poi dal terremoto. Forniremo tutto il supporto necessario, anche tramite l’Agenzia per la Ricostruzione e dando la possibilità di attivare una convenzione con la stazione appaltante regionale Intercenter, per affiancare i comuni nelle procedure di appalto".

Per quanto riguarda le risorse, dei 6 milioni complessivi, circa un milione 600mila euro copriranno la realizzazione di 12 interventi di allestimento di spazi pubblici, riparazione di danni strutturali e per l’assistenza alla popolazione in emergenza. Al Contributo di autonoma sistemazione (Cas), fra cui l’affitto per le famiglie sfollate, sono destinati 1 milione 47mila euro. Due milioni e mezzo di euro sono programmati per finanziare, con un bando successivo, destinato sempre ai nuclei familiari sfollati, interventi di riparazione o locali con danni lievi, fino a un massimo di 30mila euro (domanda entro il 4 marzo). L’idea è che chi ha avuto danni più gravi sarà risarcito in un secondo momento: occorreranno però ulteriori fondi dal Governo.

Il piano prevede anche rimborsi ai volontari impiegati per l’emergenza (27.635 euro) e per il lavoro straordinario di operatori e funzionari (60mila euro).

Una parte delle risorse (762.596 euro) viene accantonata per futuri interventi da definire in accordo con il Dipartimento nazionale di Protezione civile. Qualche esempio nel dettaglio? A Tredozio 160mila euro serviranno per i lavori di messa in sicurezza della torre civica e altri edifici, per la sicurezza delle aree pubbliche prospicienti, mentre per l’allestimento provvisorio della scuola saranno investiti 595mila euro. Altri 2.652 euro sono per l’allestimento e la gestione della sede scolastica con moduli tenda e 10.200 euro per l’allestimento e la gestione della sede provvisoria del municipio presso il ristorante del centro sportivo.

A Modigliana è prevista la riparazione dei danni subiti dalla scuola media con 25mila euro. Altri due interventi vengono realizzati a Rocca San Casciano: con 200mila euro si finanzia un’opera urgente sul colonnato del cimitero, mentre altri 55.580 euro serviranno per rendere sicuro il Castellaccio e garantire l’incolumità delle persone.

Per le prime spese di assistenza alla popolazione sostenute dalle amministrazioni comunali, invece, a Castrocaro Terme e Terra del Sole vanno 8.400 euro, a Rocca San Casciano 25mila euro e a Tredozio quasi 51mila euro più altri 200mila per l’utilizzo degli spazi della palestra adibiti a scuola temporanea.

E per quanto riguarda i tempi? Entro il 1° marzo i cittadini sfollati devono fare domanda al proprio Comune per ottenere il contributo Cas da un minimo di 500 a un massimo di 900 euro in base ai componenti della famiglia, ai quali vanno aggiunti 200 euro per chi ha più di 65 anni o nel caso della presenza di disabili. Sul portale dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile si può scaricare il modulo per la domanda. Il piano di interventi è stato predisposto dalla Regione con il supporto dell’Agenzia, in collaborazione con le amministrazioni comunali. Gli interventi dovranno essere affidati entro 90 giorni e completati nell’arco di 12 mesi.